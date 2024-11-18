В Хмельницком водитель протаранил остановку с людьми: есть жертвы (фото)

По данным правоохранителей, совершивший ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Получившим несовместимые с жизнью травмы женщинам было от 53 до 60 лет.

В Хмельницком произошло ДТП, в результате которого погибло минимум трое человек. Автомобиль въехал прямо в остановку. Об этом пишет "Суспiльне".

Произошел инцидент утром понедельника, 18 ноября. На большой скорости транспортное средство "влетело" в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.

Об этом в комментарии журналистам рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега. По ее словам, в текущий момент известно о троих погибших гражданах.

"Водитель автомобиля "BMW X6", двигаясь по ул. Заречанской, столкнулся с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта", — рассказала Инна Глега.

В Хмельницком пьяный водитель врезался в остановку Фото: Суспільне Хмельницький Водитель врезался в остановку с людьми Фото: Суспільне Хмельницький

Все трое погибших — женщины, которые стояли в момент трагедии на остановке и чьи травмы оказались несовместимы с жизнью. На момент смерти им было 53, 56 и 60 лет.

Предварительно водитель, который виноват в аварии, имел все признаки алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов его задержали на месте.

"На месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства. Сейчас перекрыто движение транспорта с Победы до Свободы", — продолжила Инна Глега.

В Хмельницком в результате аварии погибли трое женщин Фото: Суспільне Хмельницький

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 281-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели людей. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, 5 ноября Киевская городская прокуратура сообщала о смертельном ДТП в Киеве, в котором погиб военный и еще трое военных и водитель автобуса получили тяжелые ранения.