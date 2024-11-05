Смертельное ДТП в Киеве: погиб военнослужащий, еще трое тяжело ранены (фото)

По данным следствия, 39-летний водитель автобуса превысил скорость и наехал на два автомобиля, которые остановились на дороге для ремонта сломанной машины. Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Related video

Правоохранители объявили подозрение водителю автобуса, действия которого, по данным следствия, повлекли гибель одного человека и травмирование еще четырех человек в Голосеевском районе Киева 4 ноября. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура во вторник, 5 ноября.

В Национальной полиции уточнили, в результате ДТП погиб военнослужащий, еще трое военнослужащих, а также виновник ДТП, получили тяжелые травмы. Правонарушителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

По информации следствия, водитель автобуса, превышая разрешенную скорость на улице Академика Заболотного, врезался в автомобиль Mitsubishi L200. От удара Mitsubishi зацепил Niva. Оба авто остановились на проезжей части для ремонта сломанной машины. После столкновения автобус потерял управляемость и выехал за пределы дороги.

Смертельное ДТП в Киеве Смертельное ДТП в Киеве Смертельное ДТП в Киеве Смертельное ДТП в Киеве Смертельное ДТП в Киеве Смертельное ДТП в Киеве Фото: Национальная полиция

"Пассажир автомобиля Niva от полученных телесных повреждений погиб на месте, виновник ДТП, а также водители двух других автомобилей и пассажир Mitsubishi с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему водителю автобуса по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям и гибели человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 3 ноября умер депутат Киевсовета Сергей Мамоян. По данным СМИ, он погиб в ДТП в Одесской области.

21 октября в Киеве грузовик врезался в маршрутку в Соломенском районе. 72-летняя женщина умерла по дороге в больницу.