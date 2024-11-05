Смертельна ДТП у Києві: загинув військовослужбовець, ще троє тяжко поранені (фото)
За даними слідства, 39-річний водій автобуса перевищив швидкість і наїхав на два автомобілі, які зупинилися на дорозі для ремонту зламаної машини. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Правоохоронці оголосили підозру водію автобуса, дії якого, за даними слідства, спричинили загибель однієї людини та травмування ще чотирьох осіб у Голосіївському районі Києва 4 листопада. Про це повідомила Київська міська прокуратура у вівторок, 5 листопада.
У Національній поліції уточнили, в результаті ДТП загинув військовослужбовець, ще троє військовослужбовців, а також винуватець ДТП, отримали тяжкі травми. Правопорушнику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.
За інформацією слідства, водій автобуса, перевищуючи дозволену швидкість на вулиці Академіка Заболотного, врізався в автомобіль Mitsubishi L200. Від удару Mitsubishi зачепив Niva. Обидва авто зупинилися на проїжджій частині для ремонту зламаної машини. Після зіткнення автобус втратив керованість та виїхав за межі дороги.
"Пасажир автомобіля Niva від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, винуватець ДТП, а також водії двох інших автівок та пасажир Mitsubishi з тяжкими травмами були госпіталізовані у лікарню", — йдеться у повідомленні поліції.
Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та загибелі людини (ч. 2 ст. 286 КК України).
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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