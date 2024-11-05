Смертельна ДТП у Києві: загинув військовослужбовець, ще троє тяжко поранені (фото)

За даними слідства, 39-річний водій автобуса перевищив швидкість і наїхав на два автомобілі, які зупинилися на дорозі для ремонту зламаної машини. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Правоохоронці оголосили підозру водію автобуса, дії якого, за даними слідства, спричинили загибель однієї людини та травмування ще чотирьох осіб у Голосіївському районі Києва 4 листопада. Про це повідомила Київська міська прокуратура у вівторок, 5 листопада.

У Національній поліції уточнили, в результаті ДТП загинув військовослужбовець, ще троє військовослужбовців, а також винуватець ДТП, отримали тяжкі травми. Правопорушнику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

За інформацією слідства, водій автобуса, перевищуючи дозволену швидкість на вулиці Академіка Заболотного, врізався в автомобіль Mitsubishi L200. Від удару Mitsubishi зачепив Niva. Обидва авто зупинилися на проїжджій частині для ремонту зламаної машини. Після зіткнення автобус втратив керованість та виїхав за межі дороги.

Смертельна ДТП у Києві Смертельна ДТП у Києві Смертельна ДТП у Києві Смертельна ДТП у Києві Смертельна ДТП у Києві Смертельна ДТП у Києві Фото: Національна поліція

"Пасажир автомобіля Niva від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, винуватець ДТП, а також водії двох інших автівок та пасажир Mitsubishi з тяжкими травмами були госпіталізовані у лікарню", — йдеться у повідомленні поліції.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та загибелі людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 3 листопада помер депутат Київради Сергій Мамоян. За даними ЗМІ, він загинув у ДТП в Одеській області.

21 жовтня у Києві вантажівка врізалася у маршрутку у Солом'янському районі. 72-річна жінка померла дорогою до лікарні.