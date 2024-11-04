Загинув депутат Київради Сергій Мамоян: що відомо (фото)

За даними ЗМІ, Сергій Мамоян загинув у ДТП в Одеській області. У поліції офіційно повідомили про аварію з жертвами у Білогород-Дністровському районі. За кермом автомобіля був 40-річний житель Київщини.

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У неділю, 3 листопада, трагічно загинув депутат Київради 9-го скликання, член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Сергій Мамоян. Про це повідомив офіційний портал Києва у понеділок, 4 листопада.

Причини смерті депутата не зазначаються. Низка ЗМІ з посиланням на джерела у поліції заявили, що Мамоян загинув внаслідок ДТП в Одеській області.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції повідомив, що аварія сталася у Старокозацькій громаді. 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, рухаючись кільцевою дорогою, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Авто перекинулося та зайнялося.

Смертельна ДТП у Білгород-Дністровському районі Фото: Національна поліція Смертельна ДТП у Білгород-Дністровському районі Фото: Національна поліція

Водій та 52-річна пасажирка, яка сиділа поруч, загинули на місці. Двоє інших пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, зазнали травм. 51-річну жінку госпіталізували із забоями хребта та руки, а 55-річний чоловік дістав переломи ключиці та ребра.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Сергій Мамоян: що відомо

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в селищі Каракерт у Вірменії. Він — молодший брат народного депутата України від забороненої партії "Опозиційна платформа за життя" Суто Мамояна.

Одружений, батько троьох дітей.

Був депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання від "Партії простих людей Сергія Капліна". У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах Сергій Капліна у Верховній Раді 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка".

У 2020 році Мамоян був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання за списком ОПЗЖ.

За даними ГО "Рух ЧЕСНО", він проігнорував майже 47% питань, винесених до розгляду Київради.

Нагадаємо, 29 жовтня помер народний депутат України, член фракції "Голос" Олег Макаров.

25 вересня 2023 року помер народний депутат Верховної Ради 7-го, 8-го і 9-го скликань парламенту, член групи "Довіра" Андрій Іванчук.