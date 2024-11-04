Погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: что известно (фото)

По данным СМИ, Сергей Мамоян погиб в ДТП в Одесской области. В полиции официально сообщили об аварии с жертвами в Белогород-Днестровском районе. За рулем автомобиля был 40-летний житель Киевской области.

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В воскресенье, 3 ноября, трагически погиб депутат Киевсовета 9-го созыва, член постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Мамоян. Об этом сообщил официальный портал Киева в понедельник, 4 ноября.

Причины смерти депутата не указываются. Ряд СМИ со ссылкой на источники в полиции заявили, что Мамоян погиб в результате ДТП в Одесской области.

Белгород-Днестровский районный отдел полиции сообщил, что авария произошла в Староказацкой общине. 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником Toyota, двигаясь по кольцевой дороге, не справился с управлением и съехал в кювет. Авто перевернулось и загорелось.

Смертельное ДТП в Белгород-Днестровском районе в Белгород-Днестровском районе Фото: Национальная полиция Смертельное ДТП в Белгород-Днестровском районе в Белгород-Днестровском районе Фото: Национальная полиция

Водитель и 52-летняя пассажирка, которая сидела рядом, погибли на месте. Двое других пассажиров, находившихся на задних сиденьях, получили травмы. 51-летнюю женщину госпитализировали с ушибами позвоночника и руки, а 55-летний мужчина получил переломы ключицы и ребра.

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Сергей Мамоян: что известно

Сергей Мамоян родился 1 апреля 1984 года в поселке Каракерт в Армении. Он младший брат народного депутата Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Суто Мамояна.

Женат, отец троих детей.

Был депутатом Полтавского областного совета 7-го созыва от "Партии простых людей Сергея Каплина". В 2014-2019 годах был помощником на общественных началах Сергей Каплина в Верховной Раде 8 созыва от "Блока Петра Порошенко".

В 2020 году Мамоян был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва по списку ОПЗЖ.

По данным ОО "Рух ЧЕСНО", он проигнорировал почти 47% вопросов, вынесенных к рассмотрению Киевсовета.

Напомним, 29 октября умер народный депутат Украины, член фракции "Голос" Олег Макаров.

25 сентября 2023 года умер народный депутат Верховной Рады 7-го, 8-го и 9-го созывов парламента, член группы "Доверие" Андрей Иванчук.