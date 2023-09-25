Скончался народный депутат Андрей Иванчук: подробности (фото)

О кончине политика написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Официально причина смерти не называется, однако журналисты пишут, что у нардепа Андрея Иванчука оторвался тромб.

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В Украине скончался народный депутат Верховной Рады VII, VIII и IX созывов парламента, член группы "Довіра" Андрей Иванчук. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook 25 сентября.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память", – заявил Руслан Стефанчук.

Причина смерти политика не уточнялись. При этом, источники издания "Украинская правда" отмечают, что предварительная причина смерти – отрыв тромба.

Народный депутат Андрей Иванчук скончался: что о нем известно

Родился будущий народный депутат 16 июня 1973 года в Ивано-Франковске. В политику он попал в 2012 году по списку партии "Батькiвщина". В 2014 году во время внеочередных выборов он баллотировался в Верховную Раду уже от партии "Народный фронт", которой управлял Арсений Яценюк.

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Во время последних выборов он прошел в Раду в качестве самовыдвиженца. Входил в состав парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также он являлся членом депутатской группы "Довіра".

Напомним, 17 сентября сообщалось, что умер Геннадий Лагута, руководивший Херсонской ОГА в начале вторжения РФ. Геннадию Лагуте было 49 лет. В местном издании "Мост" сообщают, что смерть наступила в одной из больниц Киева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что Лагута якобы покончил жизнь самоубийством, приняв таблетки.