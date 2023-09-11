"Покойся с миром, маэстро": умер экс-нардеп и музыкант Ян Табачник

Последние несколько лет музыкант боролся с онкозаболеванием.

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11 сентября 2023 года в столице Израиля Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни скончался украинский музыкант, экс-нардеп Ян Табачник. Об этом в Фейсбук сообщил журналист Михаил Маслий.

По его словам, последние 2 года музыкант боролся с раком легких и проходил курс лечения в лучшей частной клинике Израиля в Тель-Авиве. Он перенес 100 сеансов химиотерапии и облучения.

По словам журналиста, Яна Табачника поддерживали его друзья.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа", — написал журналист.

Ян Табачник: что известно

Ян Табачник — известный музыкант, аккордеонист, народный артист Украины. Он родился 31 июля 1945 года в Черновцах. Образование получал на музыкально-педагогическом факультете Мелитопольского государственного педагогического института и юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Был депутатом Верховной Рады 5-7-го созывов от "Партии регионов". Также Табачник входил в комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией. В 2013 году он активно поддерживал беглого президента Виктора Януковича, которого назвал "украинским Моисеем".

Кроме того, Табачник был известен дружбой с украинофобом и путинистом Иосифом Кобзоном, который поддерживал создание "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что в Великобритании в возрасте 79 лет умер сэр Иен Уилмут, который возглавлял группу, создавшую овцу Долли — первое млекопитающее, клонированное из соматической клетки.

Ранее сообщалось, что в Киеве умер религиовед, ученый, кандидат исторических наук Игорь Козловский, который 2 года провел в плену террористов "ДНР". Он возглавлял Центр религиоведческих исследований.