"Титан научного мира": умер генетик, который клонировал овечку Долли (фото)

Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Университете Эдинбурга, затем ушел на пенсию. У ученого была болезнь Паркинсона.

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В Великобритании в возрасте 79 лет умер сэр Иэн Уилмут, возглавлявший группу, создавшую овечку Долли — первое млекопитающее, клонированное из соматической клетки. Об этом пишет The Guardian.

Эмбриолог и генетик руководил учеными из Рослинского института при Эдинбургском университете, которые смогли клонировать животное. Овечка Долли родилась 5 июля 1996 года.

"Он был титаном научного мира", — сказал профессор сэр Питер Матисон, директор и вице-канцлер Эдинбургского университета, добавив, что эксперимент Уилмута "изменил научное мышление того времени".

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Именно прорыв с овечкой Долли стал кульминацией карьеры британского профессора. Однако это не единственный его успех в науке. В конце 1960-х годов он работал в области исследований животных и криоконсервации. В 1973 году в составе группы специалистов Кембриджского университета он создал Фрости — первого теленка, родившегося из замороженного эмбриона.

Когда в феврале 1997 года в газете Observer появилась новость о клонировании Долли, она вызвала ажиотаж в прессе и стала поводом для публичных дебатов об этичности клонирования, включая опасения, что в будущем этот метод может быть использован для клонирования людей.

Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари Фото: National Museum Scotland

Тогда Уилмут назвал перспективу клонирования человека "отвратительной", заявив, что его работа "не имеет ничего общего с созданием копий людей". Вместо этого он отметил, что этот прорыв позволит ученым изучать генетические заболевания, для которых пока не существует лекарств.

Долли, которую в шутку назвали в честь кантри-певицы Долли Партон, родила шесть ягнят и провела остаток жизни среди стада в Рослинском институте под Эдинбургом. Ее усыпили в 2003 году в возрасте шести лет. Она страдала артритом и легочным заболеванием, вызванным вирусом. После смерти тело овечки было передано в Национальный музей Шотландии.

В 2007 году родились еще четыре овцы, полученные из той же партии клеток, что и Долли. Интерес Уилмута к этой области сохранялся на протяжении всей его карьеры, в частности, он обратил внимание на изучение возможностей использования стволовых клеток в регенеративной медицине. В 2006 году он стал первым директором Центра регенеративной медицины MRC при Эдинбургском университете, а два года спустя был посвящен в рыцари за заслуги перед наукой.

В 2012 году он вышел на пенсию, а в 2018 стало известно, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. Выступая перед журналистами накануне 20-летия Долли в 2016 году, Уилмут сказал, что без Долли исследования стволовых клеток могли бы отстать на 20 лет.

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