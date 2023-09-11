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"Титан научного мира": умер генетик, который клонировал овечку Долли (фото)

Ученый, клонировал овечку Долли, клонирование, Иэн Уилмут, умер Иэн Уилмут, болезнь Паркинсона, эмбриолог, генетик, ученый
Фото: Science Photo Library | У ученого была болезнь Паркинсона

Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Университете Эдинбурга, затем ушел на пенсию. У ученого была болезнь Паркинсона.

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В Великобритании в возрасте 79 лет умер сэр Иэн Уилмут, возглавлявший группу, создавшую овечку Долли — первое млекопитающее, клонированное из соматической клетки. Об этом пишет The Guardian.

Эмбриолог и генетик руководил учеными из Рослинского института при Эдинбургском университете, которые смогли клонировать животное. Овечка Долли родилась 5 июля 1996 года.

"Он был титаном научного мира", — сказал профессор сэр Питер Матисон, директор и вице-канцлер Эдинбургского университета, добавив, что эксперимент Уилмута "изменил научное мышление того времени".

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Именно прорыв с овечкой Долли стал кульминацией карьеры британского профессора. Однако это не единственный его успех в науке. В конце 1960-х годов он работал в области исследований животных и криоконсервации. В 1973 году в составе группы специалистов Кембриджского университета он создал Фрости — первого теленка, родившегося из замороженного эмбриона.

Когда в феврале 1997 года в газете Observer появилась новость о клонировании Долли, она вызвала ажиотаж в прессе и стала поводом для публичных дебатов об этичности клонирования, включая опасения, что в будущем этот метод может быть использован для клонирования людей.

Ученый, клонировал овечку Долли, клонирование, Иэн Уилмут, умер Иэн Уилмут, болезнь Паркинсона, эмбриолог, генетик, ученый Fullscreen
Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари
Фото: National Museum Scotland

Тогда Уилмут назвал перспективу клонирования человека "отвратительной", заявив, что его работа "не имеет ничего общего с созданием копий людей". Вместо этого он отметил, что этот прорыв позволит ученым изучать генетические заболевания, для которых пока не существует лекарств.

Долли, которую в шутку назвали в честь кантри-певицы Долли Партон, родила шесть ягнят и провела остаток жизни среди стада в Рослинском институте под Эдинбургом. Ее усыпили в 2003 году в возрасте шести лет. Она страдала артритом и легочным заболеванием, вызванным вирусом. После смерти тело овечки было передано в Национальный музей Шотландии.

В 2007 году родились еще четыре овцы, полученные из той же партии клеток, что и Долли. Интерес Уилмута к этой области сохранялся на протяжении всей его карьеры, в частности, он обратил внимание на изучение возможностей использования стволовых клеток в регенеративной медицине. В 2006 году он стал первым директором Центра регенеративной медицины MRC при Эдинбургском университете, а два года спустя был посвящен в рыцари за заслуги перед наукой.

В 2012 году он вышел на пенсию, а в 2018 стало известно, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. Выступая перед журналистами накануне 20-летия Долли в 2016 году, Уилмут сказал, что без Долли исследования стволовых клеток могли бы отстать на 20 лет.

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