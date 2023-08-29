Способна прожить 500 лет: рыбаки нашли древнюю полуслепую арктическую акулу (фото)

Один из рыбаков рассказал, что никогда и не рассчитывал увидеть загадочное морское существо. Полуслепая гренландская акула встречается редко и является самым долгоживущим позвоночным животным из всех известных.

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Акула, обычно обитающая в ледяных водах Арктики, была замечена в прошлом году в теплых водах Карибского моря за 4000 миль от берега, что вызвало недоумение ученых. Об этом пишет The Mirror.

Гренландская акула, казалось бы, потерянная, появилась у побережья Белиза в Центральной Америке, когда группа исследователей на лодке ловила и метила тигровых акул. Деванши Касана, аспирант Международного университета Флориды, входила в состав команды, работавшей с местными рыбаками, когда заметила, что конкретная рыба на конце их лески выглядит как "довольно вялое существо".

"Сначала я была уверена, что это что-то другое, например, шестижаберная акула, которые хорошо известны в глубоких водах у коралловых рифов. Я поняла, что это что-то необычное, как и рыбаки, которые никогда не видели ничего подобного за все годы их совместной рыбалки", — рассказала она.

Касана сфотографировала загадочное животное и отправила снимок своему консультанту, который сказал, что это, по-видимому, гренландская акула, что вскоре было подтверждено экспертами по данному виду.

По другой версии, это может быть гибрид гренландской и тихоокеанской сонной акулы Фото: Instagram/juniel85

По другой версии, это может быть гибрид гренландской и тихоокеанской сонной акулы.

"Я всегда с нетерпением жду своей глубоководной линии, потому что знаю, что там есть что-то такое, чего мы еще не видели в Белизе, но я никогда не думал, что поймаю гренландскую акулу", — сказал Омар Фо, рыбак с лодки.

По данным университета, впервые эта крупная акула была встречена в западной части Карибского бассейна, у второго по величине кораллового рифа в мире. Результаты исследования были опубликованы в журнале Marine Biology. Полуслепая гренландская акула встречается редко и является самым долгоживущим позвоночным животным из всех известных, возраст которого по некоторым оценкам составляет от 250 до 500 лет.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.