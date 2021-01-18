От Долли до исчезающих видов. Каких животных удалось клонировать ученым

Овечка Долли была самой известной из клонированных видов, но этот список намного большем, чем представляется.

Овечка Долли, безусловно, является самым известным клонированным существом, однако она не была первой и, конечно же, не последней. Вот перечень клонированных животных на данный момент, пишет Science Focus.

1952

Ученые из Филадельфии Роберт Бриггс и Томас Кинг клонировали лягушек (Rana pipiens), используя клетки головастиков и кишечника взрослых особей. Они показали, что ДНК внутри специализированных клеток может направлять эмбриональное развитие.

1996

Фото: Jeff J Mitchell

Рослинский институт в Шотландии объявил о рождении овечки Долли, первого млекопитающего, клонированного из соматической клетки.

1998

Японские ученые клонировали восемь телят, используя соматические клетки, которые они собрали на скотобойне, вызвав предположение о том, что высококлассный мясной скот может быть клонирован по качеству их мяса.

2002

Первая в мире клонированная кошка CC (сокращение от Copy Cat) сбила с толку ученых, поскольку ее шерсть отличалась от цвета оригинальной. Как оказалось, эффект был вызван различиями окружающей среды в утробе суррогатной матери.

2003

Фото: VINCENZO PINTO

В начале августа итальянские ученые из Лаборатории репродуктивной технологии в Кремоне объявили о рождении первой в мире клонированной лошади, которую назвали Прометея. После чего последовало коммерческое клонирование лошадей и клонов начали использовать в таких видах спорта, как поло и родео.

2003

В Испании родился клонированный детеныш пиренейского горного козла. Клонированный горный козел был создан на основе материалов ДНК, которые сохранились в замороженных клетках, взятых из уха последней особи. Впрочем, всего через несколько минут после рождения клон умер из-за проблем с дыханием.

2005

Ученые клонировали первую в мире собаку породы афган, названной Снуппи. Свое имя щенок получил из комбинации инициалов Сеульского национального университета (SNU) и английского слова "puppy" (щенок).

2009

В Южной Корее произвели семь клонов собак-ищеек. Они прошли обучение на нахождение наркотиков и взрывчатки в приюте, расположенном поблизости от международного аэропорта Сеула. А позже успешно прошли тест на пригодность к работе ищейки, в то время как у рожденных природным путем животных этот тест проходят только 10-15%.

2015

Японские исследователи клонировали собаку, которая обнаруживает рак. Она отлично вынюхивает колоректальный рак, как и собаки, рожденные естественным путем.

2018

Фото: Treehugger

На свет появилась клонированная обезьяна. Ученые надеются, что клонирование приматов поможет лучше понять природу человеческих болезней, таких как болезнь Альцгеймера.

2020

Недавно родившийся клон лошади Пржевальского, находящейся под угрозой исчезновения, вселяет надежду на то, что клонирование можно будет использовать для сохранения природы.