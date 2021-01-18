Від Доллі до зникаючих видів. Яких тварин вдалося клонувати вченим

Овечка Доллі була найвідомішою з клонованих видів, але цей список набагато більший, ніж видається.

Овечка Доллі, безумовно, є найвідомішою клонованою істотою, проте вона не була першою і, звичайно ж, не останньою. Ось перелік клонованих тварин на цей момент, пише Science Focus.

+1952

Вчені з Філадельфії Роберт Бріггс і Томас Кінг клонували жаб (Rana pipiens), використовуючи клітини пуголовків і кишечника дорослих особин. Вони показали, що ДНК всередині спеціалізованих клітин може направляти ембріональний розвиток.

1996

Фото: Jeff J Mitchell

Рослінський інститут у Шотландії оголосив про народження овечки Доллі, першого ссавця, клонованого із соматичної клітини.

+1998

Японські вчені клонували вісім телят, використовуючи соматичні клітини, які вони зібрали на бойні, викликавши припущення про те, що висококласна м'ясна худоба може бути клонована за якістю їх м'яса.

2002

Перша у світі клонована кішка CC (скорочення від Copy Cat) збила з пантелику вчених, оскільки її шерсть відрізнялася від кольору оригінальної. Як виявилося, ефект був викликаний відмінностями навколишнього середовища в утробі сурогатної матері.

2003

Фото: VINCENZO PINTO

На початку серпня італійські вчені з Лабораторії репродуктивної технології в Кремоні оголосили про народження першого у світі клонованого коня, якого назвали Прометеєм. Після чого послідувало комерційне клонування коней і клонів почали використовувати в таких видах спорту, як поло і родео.

2003

В Іспанії народилося клоноване дитинча піренейського гірського козла. Клонований гірський козел був створений на основі матеріалів ДНК, які збереглися в заморожених клітинах, взятих з вуха останньої особини. Втім, усього через кілька хвилин після народження клон помер через проблеми з диханням.

2005

Учені клонували першу у світі собаку породи афган, названої Снуппі. Своє ім'я щеня отримав з комбінації ініціалів Сеульського національного університету (SNU) і англійського слова "puppy" (щеня).

2009

У Південній Кореї вивели сім клонів собак-шукачів. Вони пройшли навчання на знаходження наркотиків і вибухівки в притулку, розташованому поблизу від міжнародного аеропорту Сеула. А пізніше успішно пройшли тест на придатність до роботи шукачів, у той час як у народжених природним шляхом тварин цей тест проходять тільки 10-15%.

2015

Японські дослідники клонували собаку, яка виявляє рак. Вона відмінно винюхує колоректальний рак, як і собаки, народжені природним шляхом.

2018

Фото: Treehugger

На світ з'явилася клонована мавпа. Вчені сподіваються, що клонування приматів допоможе краще зрозуміти природу людських хвороб, таких як хвороба Альцгеймера.

2020

Нещодавно народився клон коня Пржевальського, що перебуває під загрозою зникнення, вселяє надію на те, що клонування можна буде використовувати для збереження природи.