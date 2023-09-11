"Спочивай, маестро": помер екснардеп і музикант Ян Табачник

Останні кілька років музикант боровся з онкозахворюванням.

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11 вересня 2023 року в столиці Ізраїлю Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя помер український музикант, екснардеп Ян Табачник. Про це в Фейсбук повідомив журналіст Михайло Маслій.

За його словами, останні 2 роки музикант боровся з раком легенів і проходив курс лікування у найкращій приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві. Він переніс 100 сеансів хіміотерапії та опромінення.

За словами журналіста, Яна Табачника підтримували його друзі.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу", — написав журналіст.

Ян Табачник: що відомо

Ян Табачник – відомий музикант, акордеоніст, народний артист України. Він народився 31 липня 1945 року у Чернівцях. Освіту здобував на музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту та юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Був депутатом Верховної Ради 5-7-го скликань від "Партії регіонів". Також Табачник входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією. У 2013 році він активно підтримував президента-втікача Віктора Януковича, якого назвав "українським Мойсеєм".

Крім того, Табачник був відомий дружбою з українофобом та путіністом Йосипом Кобзоном, який підтримував створення "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, що у Великій Британії у віці 79 років помер сер Ієн Вілмут, який очолював групу, що створила вівцю Доллі — першого ссавця, клонованого із соматичної клітини.

Раніше повідомлялося, що в Києві помер релігієзнавець, науковець, кандидат історичних наук Ігор Козловський, який 2 роки провів у полоні терористів "ДНР". Він очолював Центр релігієзнавчих досліджень.