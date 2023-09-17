"Довели": умер Геннадий Лагута, руководивший Херсонской ОГА в начале вторжения РФ

Геннадию Лагуте было 49 лет. В местном издании "Мост" сообщают, что экс-глава Херсонской ОГА скончался ночью 17 сентября в одной из столичных больниц. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, Лагута якобы покончил жизнь самоубийством, приняв таблетки.

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В ночь на 17 сентября ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", — написали в Херсонской ОВА.

Журналисты местного издания "Мост" со ссылкой на свои источники сообщают, что Лагута скончался ночью и одной из киевских больниц. Ему было 49 лет. Официально о причинах смерти не сообщалось.

Депутат Херсонского областного совета от Евросолидарности Сергей Хлань написал у себя в Facebook, что Лагута якобы покончил жизнь самоубийством, приняв большую порцию таблеток. По мнению политика, экс-глава Херсонской ОГА решился на такой шаг из-за обвинений в сдачи Херсона. Хлань считает, что обвинения были беспочвенными.

"А вы знаете, что Лагута единственный кто не сбежал из Херсона? Что он обеспечил вывозом документов и эвакуацией людей, блокировкой электронных ключей? Знаете? Думаю, нет", — написал Хлань.

Напомним, 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту и назначил временного исполняющего обязанности. В феврале 2023 года Служба безопасности объявила бывшему председателю Херсонской ОГА подозрение по двум статьям: мошенничество и подлог документов.

По информации следствия, Лагута в начале полномасштабного вторжения России получил во временное пользование Toyota Highlander, принадлежавшую местной предпринимательнице Елене Савиной.

В СБУ считают, что чиновник обратился к Савиной с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". В июле 2022 года Лагута подделал доверенность от владелицы автомобиля. А в сентябре на основании поддельного документа "продал" авто своему подчиненному, руководителю патронатной службы Херсонской ОВА Андрею Зайцу. Тот на следующий день "перепродал" машину своему руководителю обратно. Далее бывший глава Херсонской ОГА зарегистрировал автомобиль на свое имя.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на нотариальной доверенности поставлена ​​поддельная подпись предпринимателю. Лагуте грозило до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 11 августа российские военные атаковали сотрудников полиции с помощью дрона в городе Берислав в Херсонской области. По информации председателя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля, двое правоохранителей получили ранения.