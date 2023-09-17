"Довели": помер Геннадій Лагута, який керував Херсонською ОДА на початку вторгнення РФ

Геннадію Лагуті було 49 років. У місцевому виданні "Мост" повідомляють, що ексголова Херсонської ОДА помер уночі 17 вересня в одній зі столичних лікарень. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, Лагута нібито наклав на себе руки, випивши пігулки.

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У ніч на 17 вересня пішов із життя колишній голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Передчасно пішов із життя колишній голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати всіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича", — написали в Херсонській ОДА.

Журналісти місцевого видання "Мост" із посиланням на свої джерела повідомляють, що Лагута помер уночі в одній із київських лікарень. Йому було 49 років. Офіційно про причини смерті не повідомляли.

Депутат Херсонської обласної ради від Євросолідарності Сергій Хлань написав у себе у Facebook, що Лагута нібито наклав на себе руки, випивши велику порцію таблеток. На думку політика, ексголова Херсонської ОДА зважився на такий крок через звинувачення у здачі Херсона. Хлань вважає, що звинувачення були безпідставними.

"А ви знаєте, що Лагута єдиний хто не втік із Херсона? Що він забезпечив вивезенням документів та евакуацією людей, блокуванням електронних ключів? Знаєте? Думаю, ні", — написав Хлань.

Нагадаємо, 9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської області Геннадія Лагуту та призначив тимчасового виконувача обов'язків. У лютому 2023 року Служба безпеки оголосила колишньому голові Херсонської ОДА підозру за двома статтями: шахрайство і підроблення документів.

За інформацією слідства, Лагута на початку повномасштабного вторгнення Росії отримав у тимчасове користування Toyota Highlander, що належала місцевій підприємниці Олені Савіній.

У СБУ вважають, що чиновник звернувся до Савіної з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". У липні 2022 року Лагута підробив довіреність від власниці автомобіля. А у вересні на підставі підробленого документа "продав" авто своєму підлеглому, керівнику патронатної служби Херсонської ОВА Андрію Зайцю. Той наступного дня "перепродав" машину своєму керівнику назад. Далі колишній голова Херсонської ОДА зареєстрував автомобіль на своє ім'я.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. Під час експертизи встановлено, що на нотаріальному дорученні поставлено підроблений підпис підприємця. Лагуті загрожувало до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 серпня російські військові атакували співробітників поліції за допомогою дрона в місті Берислав у Херсонській області. За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, один із боєприпасів влучив на дах службового автомобіля, двоє правоохоронців дістали поранення.