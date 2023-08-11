ЗС РФ на Херсонщині скинули вибухівку з дрона на цивільних та поліціянтів: є поранені

Окупаційні війська, за даними ОВА, атакували пункт видачі гуманітарної допомоги та автомобіль правоохоронців. Відомо вже про трьох постраждалих.

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11 серпня російські військові атакували співробітників поліції за допомогою дрона у місті Берислав в Херсонській області. Про це у соцмережах повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення", — написав він.

За даними ОВА, обидва правоохоронці були госпіталізовані.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури додала, що окрім поліціянтів від атаки ЗС РФ постраждали місцеві мешканці.

За інформацією прокуратури, зранку ворожий дрон скинув вибухівку не лише на автівку поліції, але й на пункт видачі гуманітарної допомоги.

"Внаслідок цього травмовано місцевого жителя", — зазначила пресслужба.

Нагадаємо, 11 серпня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл України, уламки снарядів впали на вулицях столиці. Зі слів мера Києва Віталія Кличка, кілька уламків впали на території дитячої лікарні та пошкодили приватний будинок в Оболонському районі.

Також 11 серпня пролунав вибух у Москві. Міський голова столиці РФ Сергій Собянін підтвердив, що в районі Карамишевської набережної впали уламки безпілотника. В аеропорту "Внуково" запровадили план "Килим", пояснивши таке рішення "безпекою польотів".