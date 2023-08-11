Удар "Кинджалами" по Києву: уламки ракет упали на території дитячої лікарні, — КГВА (відео)

У військовій адміністрації уточнили, що точну кількість знищених аеробалістичних ракет незабаром озвучать Повітряні сили. Уламки ракет зафіксовано в Оболонському та Дніпровському районах Києва.

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Унаслідок ракетної атаки на Київ уламки ракет упали на вулицях столиці. Про це 11 серпня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією міського голови, кілька уламків російських ракет упали в Оболонському районі, на території дитячої лікарні. Крім того, пошкоджено дах приватного будинку на вулиці Богатирській. Ще один уламок знайшли на відкритій місцевості на території одного з дачних кооперативів.

Як повідомив в ефірі телеканалу "Київ 24" речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Спікер також уточнив, що Збройні сили Російської Федерації атакували Київ аеробалістичними ракетами типу "Кинджал".

"Ми маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиті ракети... точну кількість ракет пізніше озвучать Повітряні сили", — поінформував Шаманов.

Пізніше в КМВА уточнили, що падіння уламків зафіксовано також у Дніпровському районі Києва.

"Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Займання ліквідовано. Інформації про постраждалих і травмованих немає", — ідеться в повідомленні.

Обстріл Києва 11 серпня — подробиці

11 серпня жителі Києва почули серію потужних вибухів, після чого в КМВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська били по столиці України аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". За даними військових, пуски ракет здійснював винищувач МіГ-31К з району аеродрому Саваслейка.