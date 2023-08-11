Удар "Кинжалами" по Киеву: обломки ракет упали на территории детской больницы, — КГВА (видео)

В военной администрации уточнили, что точное количество уничтоженных аэробаллистических ракет в скором времени озвучат Воздушные силы. Обломки ракет зафиксированы в Оболонском и Днепровском районах Киева.

Related video

В результате ракетной атаки на Киев обломки ракет упали на улицах столицы. Об этом 11 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации городского головы, несколько обломков российских ракет упали в Оболонском районе, на территории детской больницы. Кроме того, повреждена крыша частного дома на улице Богатырской. Еще один обломок нашли на открытой местности на территории одного из дачных кооперативов.

Как сообщил в эфире телеканала "Киев 24" спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Михаил Шаманов, по предварительной информации, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Спикер также уточнил, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал".

"Мы должно поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты… точное количество ракет позже озвучат Воздушные силы", — проинформировал Шаманов.

Позже в КГВА уточнили, что падение обломков зафиксировано также в Днепровском районе Киева.

"Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших и травмированных нет", — сказано в сообщении.

Обстрел Киева 11 августа — подробности

11 августа жители Киева услышали серию мощных взрывов, после чего в КГВА сообщили о работе противовоздушной обороны.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что по российские войска били по столице Украины аэробаллистическими ракетам Х-47М2 "Кинжал". По данным военных, пуски ракет производил истребитель МиГ-31К из района аэродрома Саваслейка.