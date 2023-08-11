ВС РФ в Херсонской области сбросили взрывчатку с дрона на гражданских и полицейских: есть раненые

Оккупационные войска, по данным ОВА, атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи и автомобиль правоохранителей. Известно уже о трех пострадавших.

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11 августа российские военные атаковали сотрудников полиции с помощью дрона в городе Берислав в Херсонской области. Об этом в соцсетях сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. В результате чего двое правоохранителей получили ранения", — написал он.

По данным ОВА, оба правоохранителя были госпитализированы.

Пресс-служба Херсонской областной прокуратуры добавила, что кроме полицейских от атаки ВС РФ пострадали местные жители.

По информации прокуратуры, утром вражеский дрон сбросил взрывчатку не только на машину полиции, но и на пункт выдачи гуманитарной помощи.

"В результате этого травмирован местный житель", — отметила пресс-служба.

Напомним, 11 августа ВС РФ осуществили ракетный обстрел Украины, обломки снарядов упали на улицах столицы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, несколько осколков упали на территории детской больницы и повредили частный дом в Оболонском районе.

Также 11 августа прогремел взрыв в Москве. Городской голова столицы РФ Сергей Собянин подтвердил, что в районе Карамышевской набережной упали обломки беспилотника. В аэропорту "Внуково" ввели план "Ковер", объяснив такое решение "безопасностью полетов".