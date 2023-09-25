Помер народний депутат Андрій Іванчук: подробиці (фото)

Про смерть політика написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Офіційно причину смерті не називають, проте журналісти пишуть, що в нардепа Андрія Іванчука відірвався тромб.

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В Україні помер народний депутат Верховної Ради VII, VIII і IX скликань парламенту, член групи "Довіра" Андрій Іванчук. Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 25 вересня.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним і близьким у зв'язку з передчасною смертю. Вічна пам'ять", — заявив Руслан Стефанчук.

Причину смерті політика не уточнювали. При цьому, джерела видання "Українська правда" зазначають, що попередня причина смерті — відрив тромбу.

Народний депутат Андрій Іванчук помер: що про нього відомо

Народився майбутній народний депутат 16 червня 1973 року в Івано-Франківську. У політику він потрапив у 2012 році за списком партії "Батьківщина". У 2014 році під час позачергових виборів він балотувався до Верховної Ради вже від партії "Народний фронт", якою керував Арсеній Яценюк.

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Під час останніх виборів він пройшов у Раду як самовисуванець. Входив до складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Також він був членом депутатської групи "Довіра".

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що помер Геннадій Лагута, який керував Херсонською ОДА на початку вторгнення РФ. Геннадію Лагуті було 49 років. У місцевому виданні "Мост" повідомляють, що смерть настала в одній із лікарень Києва. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що Лагута нібито наклав на себе руки, випивши пігулки.