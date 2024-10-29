Пресс-служба украинского парламента не уточняет причины внезапной смерти нардепа от "Голоса".

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Умер народный депутат ІХ созыва, член фракции "Голос" Олег Макаров. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады Украины.

"Соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины ІХ созыва Олега Макарова. Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва", — говорится в сообщении.

Причина его смерти пока неизвестна.

Сообщение о смерти Олега Макарова Фото: Верховная Рада

На его Facebook-странице люди выражают соболезнования родным, друзьям и коллегам умершего. Информацию о смерти Олега Макарова также подтвердил его коллега по фракции Ярослав Железняк.

"Олег Анатольевич, ты был самым мудрым из нас. Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать..." — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Смерть Олега Макарова — что известно о нардепе

Народному депутату на момент смерти было 59 лет. Юрист по образованию, Олег Макаров был народным депутатом Украины 9-го созыва от партии "Голос". Также занимал должность секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. Был юристом, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины" и общественным деятелем. С октября 2015 года Олег Макаров был депутатом Киевского городского совета 8 созыва, баллотировался в Дарницком районе от партии "Объединение "Самопомощь".

Напомним, 21 октября во время несения военной службы от осложнений состояния здоровья умерла боевой медик 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ Анастасия Кравчук. Она скончалась из-за осложнений состояния здоровья во время несения военной службы.

Также отметим, что на российско-украинской войне 24 октября умер командир 420-го отдельного батальона Сергей Липский с позывным "Черномор". Он мог демобилизоваться по возрасту и по состоянию здоровья, однако его назначили командиром батальона. Военный считал это большой честью и ответственностью.