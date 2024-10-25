Муж третий год в плену: умерла боевой медик 68-й ОЕбр Анастасия Кравчук

С началом полномасштабного вторжения РФ Анастасия занималась волонтерством. В 2023 году женщина стала операционной медсестрой в Институте травматологии и ортопедии, а в феврале 2024-го вступила в ряды ВСУ.

Related video

21 октября во время несения военной службы от осложнений состояния здоровья умерла боевой медик 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ Анастасия Кравчук. Об этой потере сообщил председатель Тетиевской городской территориальной общины Киевщины Богдан Балагура.

"Трагическое известие всколыхнуло нас! На войне погибла Анастасия Кравчук, жена Евгения Кравчука, воина, который находится почти 3 года в плену", — написал политик.

Анастасия Кравчук с ее мужем Евгением (фото: Богдан Балагура/Facebook)

Козельский поселковый совет Черниговской области сообщил, что женщина умерла 21 октября 2024 года из-за осложнений состояния здоровья во время несения военной службы.

Анастасия родилась 5 мая 1997 года в с. Лихолетки. Училась в Козелецкой общеобразовательной школе №3, а затем поступила в Киевский медицинский колледж №3 и получила специальность "Медицинская сестра". После завершения учебного заведения работала в Козелецкой ЦРБ, а затем — в клинической больнице "Феофания".

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину девушка занималась волонтерством и оказывала помощь жителям Херсона, Новой Каховки и других населенных пунктов.

В 2023 году Анастасия работала операционной медсестрой в ГУ Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины г. Киев, а уже в начале февраля 2024 года пошла добровольцем в ряды ВСУ. На своей странице в Facebook она указывала, что проходила службу в должности старшего боевого медика в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Напомним, Фокус сообщал о том, что британский ветеран, который обучал солдат ВСУ, погиб при загадочных обстоятельствах. Капрал Кристофер Гилл участвовал в учениях в горах Уэльса, во время которых солдаты тренировались ночью с боевыми патронами.

Ранее мы также рассказывали, что на войне в Украине погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. 22-летний парень после начала полномасштабного вторжения покинул работу, вернулся в Украину и вступил в Силы обороны.