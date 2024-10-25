Чоловік третій рік у полоні: померла бойова медикиня 68-ї ОЄбр Анастасія Кравчук

З початком повномасштабного вторгнення РФ Анастасія займалася волонтерством. У 2023 році жінка стала операційною медсестрою в Інституті травматології та ортопедії, а в лютому 2024-го вступила до лав ЗСУ.

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21 жовтня під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68-ї Окремої єгерської бригади ЗСУ Анастасія Кравчук. Про цю втрату повідомив голова Тетіївської міської територіальної громади Київщини Богдан Балагура.

"Трагічна звістка сколихнула нас! На війні загинула Анастасія Кравчук, дружина Євгена Кравчука, воїна, який перебуває майже 3 роки в полоні", — написав політик.

Анастасія Кравчук з її чоловіком Євгеном (фото: Богдан Балагура/Facebook)

Козельська селищна рада Чернігівської області повідомила, що жінка померла 21 жовтня 2024 року через ускладнення стану здоров’я під час несення військової служби.

Анастасія народилася 5 травня 1997 року в с. Лихолітки. Навчалася в Козелецькій загальноосвітній школі №3, а потім вступила до Київського медичного коледжу №3 та здобула спеціальність "Медична сестра". Після завершення навчального закладу працювала в Козелецькій ЦРЛ, а потім — у клінічній лікарні "Феофанія".

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України дівчина займалася волонтерством і надавала допомогу жителям Херсона, Нової Каховки та інших населених пунктів.

У 2023 році Анастасія працювала операційною медсестрою в ДУ Інституті травматології і ортопедії НАМН України м. Київ, а вже на початку лютого 2024 року пішла доброволицею до лав ЗСУ. На своїй сторінці в Facebook вона зазначала, що проходила службу на посаді старшої бойової медикині у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, що британський ветеран, який навчав солдатів ЗСУ, загинув за загадкових обставин. Капрал Крістофер Гілл брав участь у навчаннях у горах Уельсу, під час яких солдати тренувалися вночі з бойовими патронами.

Раніше ми також розповідали, що на війні в Україні загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві Артем Колбасинський. 22-річний хлопець після початку повномасштабного вторгнення покинув роботу, повернувся в Україну і вступив до Сил оборони.