Пресслужба українського парламенту не уточнює причини раптової смерти нардепа від "Голосу".

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Помер народний депутат ІХ скликання, член фракції "Голос" Олег Макаров. Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної Ради України.

"Співчуття з приводу смерті народного депутата України ІХ скликання Олега Макарова. Керівництво Верховної Ради України, її апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", — йдеться у повідомленні.

Причини його смерті наразі невідомі.

Повідомлення про смерть Олега Макарова Фото: Верховна Рада

На його Facebook-сторінці люди висловлюють співчуття рідним, друзям і колегам померлого. Інформацію про смерть Олега Макарова також підтвердив його колега по фракції Ярослав Железняк.

"Олеже Анатолійовичу, ти був наймудрішим із нас. Дякую за твої поради і постійну допомогу. Нам всім дуже тебе не вистачатиме…" — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Смерть Олега Макарова — що відомо про нардепа

Народному депутату на момент смерті було 59 років. Юрист за освітою, Олег Макаров був народним депутатом України 9-го скликання від партії "Голос". Також обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Був правником, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України та громадським діячем. З жовтня 2015 року Олег Макаров був депутатом Київської міської ради 8-го скликання, балотувався в Дарницькому районі від партії "Об’єднання "Самопоміч".

Нагадаємо, 21 жовтня під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68-ї Окремої єгерської бригади ЗСУ Анастасія Кравчук. Вона померла через ускладнення стану здоров’я під час несення військової служби.

Також зазначимо, що на російсько-українській війні 24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський із позивним "Чорномор". Він міг демобілізуватися за віком і станом здоров'я, однак його призначили командиром батальйону. Військовий вважав це великою честю та відповідальністю.