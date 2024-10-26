Відмовився від операції заради бійців: пішов з життя командир 420 окремого батальйону

За інформацією правозахисниці Ольги Решетилової, Сергій Липський міг демобілізуватись по віку і по стану здоров'я, однак його призначили командиром батальйону. Військовий вважав це великою честю та відповідальністю.

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На російсько-українській війні 24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський із позивним "Чорномор". У липні він відмовився від термінової операції через призначення його командиром батальйону. Про це повідомила у Facebook правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"По віку і по стану здоровʼя він міг давно демобілізуватися. У липні у нього мала бути термінова операція. Але його призначили командиром батальйону, він вважав це великою честю і відповідальністю. Я дуже добре памʼятаю його слова "мені довірили батальйон". Не призначили командиром, а довірили", — написала вона.

Ольга Решетилова зазначила, що Сергій Ліпський відкладав операцію, бо цінував довіру і боявся підвести своїх людей. У четвер, 24 жовтня, він помер.

"Вчора перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, "Чорномора", чинного командира 420 окремого батальйону, багаторічного начарта 57 бригади, кавалера двох Богданів і Данила", — додала правозахисниця.

На момент публікації матеріалу командування Сухопутних військ ЗСУ не коментувало інформацію про смерть Сергія Ліпського.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що за загадкових обставин помер британський ветеран, який навчав солдатів ЗСУ. Точна причина загибелі ветерана не називається. За припущеннями ЗМІ, ймовірно, він загинув від дружнього вогню.

Фокус нещодавно писав, що 21 жовтня під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68-ї Окремої єгерської бригади ЗСУ Анастасія Кравчук. До лав ЗСУ вона вступила в лютому 2024 року.