Отказался от операции ради бойцов: ушел из жизни командир 420 отдельного батальона

По информации правозащитницы Ольги Решетиловой, Сергей Липский мог демобилизоваться по возрасту и по состоянию здоровья, однако его назначили командиром батальона. Военный считал это большой честью и ответственностью.

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На российско-украинской войне 24 октября умер командир 420-го отдельного батальона Сергей Липский с позывным "Черномор". В июле он отказался от срочной операции из-за назначения его командиром батальона. Об этом сообщила в Facebook правозащитница, соучредитель и координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"По возрасту и по состоянию здоровья он мог давно демобилизоваться. В июле у него должна была быть срочная операция. Но его назначили командиром батальона, он считал это большой честью и ответственностью. Я очень хорошо помню его слова "мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили", — написала она.

Ольга Решетилова отметила, что Сергей Липский откладывал операцию, потому что ценил доверие и боялся подвести своих людей. В четверг, 24 октября, он умер.

"Вчера перестало биться большое доброе сердце Липского Сергея Алексеевича, "Черномора", действующего командира 420 отдельного батальона, многолетнего начарта 57 бригады, кавалера двух Богданов и Даниила", — добавила правозащитница.

На момент публикации материала командование Сухопутных войск ВСУ не комментировало информацию о смерти Сергея Липского.

Напомним, 21 октября стало известно, что при загадочных обстоятельствах умер британский ветеран, который обучал солдат ВСУ. Точная причина гибели ветерана не называется. По предположениям СМИ, вероятно, он погиб от дружественного огня.

Фокус недавно писал, что 21 октября во время несения военной службы от осложнений состояния здоровья умерла боевой медик 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ Анастасия Кравчук. В ряды ВСУ она вступила в феврале 2024 года.