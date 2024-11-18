У Хмельницькому водій протаранив зупинку з людьми: є жертви (фото)

За даними правоохоронців, чоловік, який скоїв ДТП, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Жінкам, які отримали несумісні з життям травми, було від 53 до 60 років.

У Хмельницькому сталася ДТП, внаслідок якої загинуло щонайменше троє людей. Автомобіль в'їхав просто в зупинку. Про це пише "Суспільне".

Стався інцидент уранці понеділка, 18 листопада. На великій швидкості транспортний засіб "влетів" у зупинку громадського транспорту, де в той момент перебували люди.

Про це в коментарі журналістам розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, наразі відомо про трьох загиблих громадян.

"Водій автомобіля "BMW X6", рухаючись по вул. Зарічанській, зіткнувся з автомобілями "Skoda Octavia" та "Mazda", після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту", — розповіла Інна Глега.

У Хмельницькому п'яний водій врізався в зупинку Фото: Суспільне Хмельницький Водій врізався в зупинку з людьми Фото: Суспільне Хмельницький

Усі троє загиблих — жінки, які стояли в момент трагедії на зупинці і чиї травми виявилися несумісними з життям. На момент смерті їм було 53, 56 і 60 років.

Попередньо водій, який винен в аварії, мав усі ознаки алкогольного сп'яніння. Співробітники правоохоронних органів його затримали на місці.

"На місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовують усі обставини. Наразі перекрито рух транспорту з Перемоги до Свободи", — продовжила Інна Глега.

У Хмельницькому внаслідок аварії загинули троє жінок Фото: Суспільне Хмельницький

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 281-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які перебувають за кермом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі людей. Санкції статті передбачають позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Нагадаємо, 5 листопада Київська міська прокуратура повідомляла про смертельну ДТП у Києві, в якій загинув військовий і ще троє військових та водій автобуса дістали важкі поранення.