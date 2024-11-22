На Закарпатье депутат, который взорвал гранаты в сельсовете, получил пожизненное заключение (видео)

В результате взрывов в декабре 2023 года в здании сельсовета на Закарпатье пострадали 26 человек. Двое из них впоследствии скончались от полученных травм.

Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье, который совершил теракт в здании госучреждения 15 декабря 2023 года приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в пятницу, 22 ноября.

В СБУ имени депутата не назвали, но очевидно это Сергей Батрин.

По материалам СБУ и Закарпатской областной прокуратуры, он взорвал в сессионном зале сельсовета три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.

В результате взрывов пострадали 26 человек. Двое из них впоследствии умерли от полученных травм: один — на следующий день, второй — через месяц.

Следствие установило, что депутат тщательно подготовился к преступлению. Он использовал связи в криминальных кругах для приобретения гранат. А взрывчатку хранил в собственном доме до момента заседания.

Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 258 (террористический акт с человеческими жертвами);

ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение, хранение и приобретение взрывных устройств).

Расследование осуществляли следователи СБУ Закарпатья под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района Закарпатской области Сергей Батрин взорвал гранаты во время заседания сессии.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в день теракта Сергей Батрин хотел стать секретарем общины, однако другие депутаты его не поддержали.