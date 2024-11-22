На Закарпатті депутат, який підірвав гранати у сільраді, отримав довічне ув'язнення (відео)

Унаслідок вибухів у грудні 2023 року у будівлі сільради на Закарпатті постраждали 26 осіб. Двоє з них згодом померли від отриманих травм.

Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови 15 грудня 2023 року засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України у п'ятницю, 22 листопада.

У СБУ імені депутата не назвали, але очевидно це Сергій Батрин.

За матеріалами СБУ та Закарпатської обласної прокуратури, він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів постраждали 26 осіб. Двоє з них згодом померли від отриманих травм: один — наступного дня, другий — через місяць.

Слідство встановило, що депутат ретельно підготувався до злочину. Він використав зв’язки в кримінальних колах для придбання гранат. А вибухівку зберігав у власному помешканні до моменту засідання.

Суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт із людськими жертвами);

ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння, зберігання та придбання вибухових пристроїв).

Розслідування здійснювали слідчі СБУ Закарпаття за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області Сергій Батрин підірвав гранати під час засідання сесії.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у день теракту Сергій Батрин хотів стати секретарем громади, проте інші депутати його не підтримали.