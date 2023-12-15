Справа не в преміях: ЗМІ назвали причину підриву гранат у сільраді на Закарпатті

За даними журналіста Віталія Глаголи, у день теракту Сергій Батрин хотів стати секретарем громади, проте інші депутати його не підтримали.

Related video

Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області від "Слуги народу" Сергій Батрин, який підірвав гранату під час засідання сесії, хотів обійняти посаду секретаря сільради, проте колеги за нього не проголосували. Про це пише журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела.

Важливо

Гранати в сільрадах здадуться квіточками: як військові реагуватимуть на несправедливість влади

"Усі, хто не підтримував його думку, автоматично ставали поганими", — повідомив інформатор Дієслова.

За інформацією журналістів, проти кандидатури Батрина виступали навіть члени його фракції. Крім того, питання його призначення навіть не виносили на сесію, оскільки його підтримували лише кілька депутатів. За підсумком секретарем сільради обрали іншого депутата від "Слуги народу".

"Саме це стало детонатором, а не премії. Після всього цього він попросив вийти тих, хто його підтримував, на вулицю. Вони вийшли. Він їм сказав іти звідти, а сам повернувся і кинув гранати", — розповів журналісту колега Батрина.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: що відомо

Нагадаємо, 15 грудня в Керецьківській громаді Закарпатської області депутат підірвав гранати, унаслідок чого постраждали 26 осіб, шестеро з них — у важкому стані. У поліції повідомили, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Вибух у будівлі сільради на Закарпатті

Нацполіція кваліфікувала інцидент за 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Також повідомлялося, що СБУ розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що депутат заздалегідь готувався до підриву гранат у сільраді. За словами глави МВС, у його будинку було знайдено записку, проте її вміст поки що не розкривається.