Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: Нацполіція відкрила кримінальну справу

Правоохоронці розслідують вибух у будівлі Керецьківської сільської ради як "терористичний акт". На місці події працює поліція.

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Національна поліція кваліфікувала підрив гранат у будівлі Керецьківської сільської ради в Закарпатській області за 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Про це пише пресслужба Нацполіції у Facebook.

Також повідомляється, що Служба безпеки України розслідуватиме подію в сільраді за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що вибух у будівлі Керецьківської сільської ради здійснив місцевий депутат. На місці події працюють співробітники поліції.

Вибух у сільраді: що відомо

У п'ятницю, 15 грудня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району один із депутатів підірвав гранати під час засідання сесії.

За даними поліції, внаслідок вибуху постраждали 26 осіб, 6 з яких госпіталізовано у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо підривника.

Депутат підірвав гранати в будівлі сільради

Нагадаємо, 6 грудня поліція Києва повідомила, що у Святошинському районі столиці чоловік влаштував розбірки із сусідом із використанням гранати. Його обеззброювали правоохоронці.

Раніше, 15 листопада, у поліції Полтавської області повідомили, що в місті Кременчук чоловік прогулювався вулицею з боєприпасом у руках. Згідно з висновком експертів, йдеться про страйкбольну гранату.