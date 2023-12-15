Знайшли записку: закарпатський депутат заздалегідь готувався підірвати гранати в сільраді, — МВС

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, знайдена записка підтверджує плани Сергія Батрина. Утім, її вміст поки що не розголошують.

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Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який підірвав гранати під час засідання сесії, готувався до цього заздалегідь. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає телеканал "Ми-Україна".

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За словами глави МВС, у його будинку було знайдено записку, проте її вміст поки що не розкривається.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті — подробиці

Інцидент у п'ятницю, 15 грудня, у Керецьківській сільській раді Мукачівського району Закарпатської області, де місцевий депутат Сергій Батрин під час сесії дістав із кишені гранату та кинув її на підлогу, після чого пролунало кілька вибухів. Служба безпеки України почала розслідування інциденту за фактом терористичного акту. Унаслідок цього постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані та були госпіталізовані.

Журналіст Віталій Глагола припускає, що Сергій Батрин, який підірвав гранати в будівлі сільради, міг зробити це через конфлікт із головою територіальної громади Михайлом Мушкою. За словами журналіста, Батрин вимагав, щоб Мушка представив звіт про бюджет за 2023 рік перед затвердженням бюджету на 2024 рік. Він також опирався нарахуванню Мушці додаткової надбавки в 50% і щомісячної премії в 100% від його окладу.