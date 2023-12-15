Вибух в сільраді на Закарпатті: в мережі з'явилися кадри евакуації поранених (відео)

На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги. У будівлі працюють медики, а правоохоронці допомогають проводити евакуацію постраждалих.

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Внаслідок вибуху гранат у будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області постраждали 26 осіб, 6 з яких доправили до лікарні у важкому стані. В мережі оприлюднили відео, як виносили поранених з підірваної сільради.

На опублікованих кадрах видно, як з будівлі на ношах винесли чоловіка. Він нерухомий. На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги. У будівлі працюють медики, а правоохоронці допомогають проводити евакуацію постраждалих.

Зазначається, що депутати на сесії затверджували бюджет на 2024 рік. До цього депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин, який під час сесії кинув гранати, сварився з колегами, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку 50% та щомісячну премію 100% від окладу. У якийсь момент підривник вийшов із зали та повернувся через 2 хвилини з гранатами.

Вибух у сільраді: що відомо

У п'ятницю, 15 грудня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району один із депутатів підірвав гранати під час засідання сесії. За даними поліції, внаслідок вибуху постраждали 26 осіб.

Національна поліція кваліфікувала підрив гранат у сільраді в Закарпатській області за 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

На Закарпатті було скликано термінове засідання Ради оборони області через підрив гранат депутатом у будівлі Керецьківської сільради.