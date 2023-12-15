Підрив гранат на Закарпатті: скликано термінове засідання Ради оборони області, — ОВА

За словами глави адміністрації Віктора Микити, внаслідок інциденту постраждали 26 депутатів і працівників Керецьківської сільради.

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На Закарпатті було скликано термінове засідання Ради оборони області через підрив гранат депутатом у будівлі Керецьківської сільради. Про це в п'ятницю, 15 грудня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації (ОВА) Віктор Микита.

Очільник ОВА наголосив, що всіх постраждалих негайно доправили до медичних установ, де їм надають необхідну допомогу.

"Скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень", — повідомив Віктор Микита.

За словами керівника ОВА, департаменту охорони здоров'я доручено організувати супровід лікування постраждалих від вибуху.

Він також повідомив, що внаслідок вибуху поранення дістали 26 депутатів і працівників сільради.

"Усіх постраждалих невідкладно доправили до закладів охорони здоров'я, де їм надають фахову медичну допомогу", — додав Микита.

Підрив граната в сільраді на Закарпатті — що відомо

У п'ятницю, 15 грудня, до поліції надійшло повідомлення про вибух гранати під час засідання сесії в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. За інформацією правоохоронних органів, 26 осіб постраждали внаслідок вибуху, з них 6 госпіталізовано у важкому стані.

Поліція кваліфікувала подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за Кримінальним кодексом України. Служба безпеки України також почала розслідування інциденту в сільраді як терористичний акт. Представники відомства підкреслили, що вибух гранати в будівлі Керецьківської сільської ради був ініційований місцевим депутатом.

Хто підірвав гранати

За інформацією українського журналіста Віталія Глаголи, гранати підірвав депутат Сергій Батрин, депутат Керецьківської сільради від партії "Слуга народу".

Інцидент стався під час обговорення питань, пов'язаних з ухваленням бюджету.