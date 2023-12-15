Подрыв гранат на Закарпатье: созвано срочное заседание Совета обороны области, — ОВА

По словам главы администрации Виктора Микиты, в результате инцидента пострадали 26 депутатов и работников Керецковского сельсовета.

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На Закарпатье было созвано срочное заседание Совета обороны области из-за подрыва гранат депутатом в здании Керецковского сельсовета. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита.

Глава ОВА подчеркнул, что все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

"Созвано срочное заседание Совета обороны области для принятия неотложных оперативных решений", — сообщил Виктор Микита.

По словам руководителя ОВА, департамент здравоохранения поручено организовать сопровождение лечения пострадавших от взрыва.

Он также сообщил, что в результате взрыва ранения получили 26 депутатов и работников сельсовета.

"Всех пострадавших безотлагательно доставили в учреждения здравоохранения, где им оказывают профессиональную медицинскую помощь", — добавил Микита.

Подрыв граната в сельсовете на Закарпатье — что известно

В пятницу, 15 декабря, в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты во время заседания сессии в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района Закарпатской области. По информации правоохранительных органов, 26 человек пострадали в результате взрыва, из них 6 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция квалифицировала произошедшее как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по Уголовному кодексу Украины. Служба безопасности Украины также начала расследование инцидента в сельсовете как террористический акт. Представители ведомства подчеркнули, что взрыв гранаты в здании Керецковского сельского совета был инициирован местным депутатом.

Кто подорвал гранаты

По информации украинского журналиста Виталия Глаголы, гранаты подорвал депутат Сергей Батрин, депутат Керецковского сельсовета от партии "Слуга народа".

Инцидент произошел во время обсуждения вопросов, связанных с принятием бюджета.