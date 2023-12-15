Нашли записку: закарпатский депутат заранее готовился подорвать гранаты в сельсовете, — МВД

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, найденная записка подтверждает планы Сергея Батрина. Впрочем, ее содержимое пока не разглашают.

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Депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания сессии, готовился к этому заранее. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает телеканал "Ми-Україна".

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По словам главы МВД, в его доме была найдена записка, однако ее содержимое пока не раскрывается.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье — подробности

Инцидент в пятницу, 15 декабря, в Керецковском сельском совете Мукачевского района Закарпатской области, где местный депутат Сергей Батрин во время сессии достал из кармана гранаты и бросил на пол, после чего прозвучало несколько взрывов. Служба безопасности Украины начала расследование инцидента по факту террористического акта. В результате пострадали 26 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

Журналист Виталий Глагола предполагает, что Сергей Батрин подорвавший гранаты в здании сельсовета, мог сделать это из-за конфликта с главой территориальной общины Михаилом Мушкой. По словам журналиста, Батрин требовал, чтобы Мушка представил отчет о бюджете за 2023 год перед утверждением бюджета на 2024 год. Он также противился начислению Мушке дополнительной надбавки в 50% и ежемесячной премии в 100% от его оклада.