Денис Горбуненко заперечує всі правопорушення та оскаржуватиме рішення про запровадження санкцій – заява адвокатів

Адвокати Дениса Горбуненка оскаржуватимуть рішення про його включення до санкційного списку, запровадженого Великою Британією. Про це йдеться у офіційній заяві адвокатів банкіра, оприлюдненій на його офіційному сайті, передають "Українські новини".

"Денис Горбуненко категорично заперечує будь-які правопорушення і буде рішуче оскаржувати рішення про внесення його до санкційного списку. Він вже доручив британським юристам розпочати цей процес", – наголошується у заяві.

Адвокати наголошують, що Горбуненко дізнався про включення до санкційного списку 21 листопада 2024 року із засобів масової інформації.

"Він не отримав жодного попереднього повідомлення про рішення застосувати до нього санкції. Також йому не було надано можливості відповісти на звинувачення. Пан Горбуненко не був офіційно або належним чином повідомлений про детальні причини запровадження санкцій щодо нього", – зазначають юристи.

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, Велика Британія запровадила санкції до низки осіб, які підозрюються у корупції. Серед них – Денис Горбуненко, котрий начебто сприяв корупції Фірташа.