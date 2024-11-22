Денис Горбуненко отрицает все правонарушения и будет обжаловать решение о введении санкций — заявление адвокатов

Адвокаты Дениса Горбуненко будут обжаловать решение о его включении в санкционный список, введенный Великобританией. Об этом говорится в официальном заявлении адвокатов банкира, обнародованном на его официальном сайте, передают"Украинские новости".

"Денис Горбуненко категорически отрицает любые правонарушения и будет решительно оспаривать решение о внесении его в санкционный список. Он уже поручил британским юристам начать этот процесс", — отмечается в заявлении.

Адвокаты отмечают, что Горбуненко узнал о включении в санкционный список 21 ноября 2024 года из средств массовой информации.

"Он не получил никакого предварительного уведомления о решении применить к нему санкции. Также ему не было предоставлено возможности ответить на обвинения. Господин Горбуненко не был официально или должным образом уведомлен о детальных причинах введения санкций в отношении него", — отмечают юристы.

Напомним, вчера, 21 ноября, Великобритания ввела санкции к ряду лиц, которые подозреваются в коррупции. Среди них — Денис Горбуненко, который якобы способствовал коррупции Фирташа.