Заступника міністра енергетики піймали на хабарі у пів мільйона доларів: що відомо (фото)

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла. Слідчі задокументували, як він отримував через спільників гроші за дозвіл перевезти обладнання з шахт у зоні бойових дій.

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СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, організовану його ж заступником. Деталями 12 серпня поділилася пресслужба СБ України.

Заступника затримали у Києві на хабарі у 500 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування обладнання з шахт у Донецькій області.

"Йдеться про унікальне й дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському", — наголосили в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Представники галузі навесні звернулися до чиновника за дозволом на евакуацію обладнання із зони бойових дій, щоб використовувати його у західних шахтах. Та він за це, за інформацією СБУ, почав вимагати хабар.

До схеми були залучені приватний енерготрейдер, керівник енергокомпанії з Миколаївської області та очільник видобувного підприємства з Донецької області, звідки й мали евакуювати обладнання. Гроші передавали через спільників.

Схема, організована заступником міністра енергетики Фото: СБУ

Слідчі задокументувала кожен із "траншів" і затримали усіх чотирьох учасників схеми "на гарячому". Усім повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, за що зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отриманий хабар Фото: СБУ Отриманий хабар Фото: СБУ

У НАБУ уточнили, що хабар мали передавати частинами — по 100 тисяч доларів під час кожної з п’яти зустрічей. Викриття відбулося під час передавання третьої частини суми.

Один із підозрюваних Фото: НАБУ Отриманий хабар Фото: НАБУ

У Міненерго відреагували

Пресслужба Міністерства енергетики України повідомила, що до Кабміну було внесено подання про звільнення чиновника, який перебуває під слідством. Зазначається, що рішення буде ухвалене вже сьогодні (12 серпня).

"Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів — один із пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі", — зауважили в Міненерго.

Відомство співпрацює зі слідством.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Олександра Хейло звільнили з посади рішенням від 12 серпня.

У ЗМІ розкрили ім’я підозрюваного

У виданні "Бабель" із посиланням на джерела повідомили, що йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Фото Олександра Хейло Фото: пресслужба Міненерго

Із сайту Міненерго відомо, що він обіймає посаду з 6 вересня 2023 року. За фахом Хейло — гірничий інженер, він закінчив Державну гірничу академію за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин" і Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство".

У період 2013-2022 років Хейло обіймав керівні посади в ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг" та ПАТ "Центренерго". З грудня 2022 року очолював ДП "Укрвугілля".

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