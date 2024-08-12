На пожежу на території Запорізької АЕС відреагували в МАГАТЕ: яка ситуація на станції

Російська окупаційна влада звинуватила ЗСУ в атаці безпілотником. Пости Укргідрометцентру відстежують радіаційний фон в районі станції.

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Ввечері 11 серпня в Нікопольській районній військовій адміністрації проінформували, що російські окупанти підпалили на ЗАЕС величезну кількість автомобільних шин, і попередили про можливу провокацію. Вночі на 12 серпня ситуацію прокоментували у НАЕК "Енергоатом".

Що сталось на Запорізькій АЕС?

За даними компанії, приблизно о 20:00 11 серпня на території ЗАЕС сталась пожежа на обʼєкті технічного водопостачання, і в результаті загорілась градирня №1. Ймовірна причина — недбалість або свідомий підпал.

В "Енергоатомі" пояснили, що градирня знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків. ЗС РФ використовують територію станції як військові склади, а в градирнях тримають своє обладнання й амуніцію.

Енергетики попередили, що масштабні пожежі можуть призвести навіть до радіаційної аварії. Однак українців запевнили, що радіаційний стан на ЗАЕС — в нормі.

Російські окупанти влаштували пожежу на ЗАЕС Фото: Енергоатом

Окупанти звинувачують ЗСУ

Пізно ввечері 11 серпня колаборант та представник окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький заявив, що пожежу на ЗАЕС нібито спричинила атака України. Він повідомив, що всі 6 енергоблоків перебувають у холодній зупинці й загрози вибуху немає.

На ранок Балицький уточнив, що по території станції нібито влучив БПЛА. З його слів, пожежу "практично локалізували", і її наслідки не вплинуть на роботу АЕС.

Ситуація — на особливому контролі

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що заміри повітря не показали підвищення рівня радіації.

"Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження", — підкреслив він.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також проінформував, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в ЗАЕС та радіонуклідів техногенного походження виявлено не було.

"Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відстежування радіаційного фону", — додав голова МВС.

Пожежу на ЗАЕС прокоментували в МАГАТЕ

В МАГАТЕ заявили, що експерти організації "стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері". Команда станції повідомила про ймовірну атаку БПЛА на одну з градирень, про вплив на ядерну безпеку не повідомлялось.

Публікація МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС Фото: Скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує захоплену ЗАЕС для шантажу всього світу. Він закликав МАГАТЕ відреагувати на пожежу.

У DeepState вночі на 12 серпня проінформували про просування ЗС РФ у Донецькій області. У Генштабі ЗСУ повідомили, на яких напрямках атакував ворог.