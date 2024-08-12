На пожар на территории Запорожской АЭС отреагировали в МАГАТЭ: какая ситуация на станции

Российские оккупационные власти обвинили ВСУ в атаке беспилотником. Посты Укргидрометцентра отслеживают радиационный фон в районе станции.

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Вечером 11 августа в Никопольской районной военной администрации проинформировали, что российские оккупанты подожгли на ЗАЭС огромное количество автомобильных шин, и предупредили о возможной провокации. Ночью на 12 августа ситуацию прокомментировали в НАЭК "Энергоатом".

Что произошло на Запорожской АЭС?

По данным компании, примерно в 20:00 11 августа на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения, и в результате загорелась градирня №1. Вероятная причина — халатность или сознательный поджог.

В "Энергоатоме" объяснили, что градирня находится примерно в километре от энергоблоков. ВС РФ используют территорию станции как военные склады, а в градирнях держат свое оборудование и амуницию.

Энергетики предупредили, что масштабные пожары могут привести даже к радиационной аварии. Однако украинцев заверили, что радиационное состояние на ЗАЭС — в норме.

Российские оккупанты устроили пожар на ЗАЭС Фото: Энергоатом

Оккупанты обвиняют ВСУ

Поздно вечером 11 августа коллаборационист и представитель оккупационной власти Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар на ЗАЭС якобы вызван атакой Украины. Он сообщил, что все 6 энергоблоков находятся в холодной остановке и угрозы взрыва нет.

На утро Балицкий уточнил, что по территории станции якобы попал БПЛА. По его словам, пожар "практически локализовали", и его последствия не повлияют на работу АЭС.

Ситуация — на особом контроле

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что замеры воздуха не показали повышения уровня радиации.

"Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", — подчеркнул он.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также проинформировал, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в ЗАЭС и радионуклидов техногенного происхождения обнаружено не было.

"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", — добавил глава МВД.

Пожар на ЗАЭС прокомментировали в МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили, что эксперты организации "стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером". Команда станции сообщила о вероятной атаке БПЛА на одну из градирен, о влиянии на ядерную безопасность не сообщалось.

Публикация МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС Фото: Скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует захваченную ЗАЭС для шантажа всего мира. Он призвал МАГАТЭ отреагировать на пожар.

В DeepState ночью на 12 августа проинформировали о продвижении ВС РФ в Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях атаковал враг.