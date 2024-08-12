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ВС РФ продвинулись на одном из направлений: детали от DeepState и Генштаба (карта)

ВСУ, война в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Иллюстративное фото

Лидером по количеству вражеских атак является Покровское направление, где произошло 30 боестолкновений. Однако успех оккупанты имели на другом направлении, где провернули только четыре атаки.

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Российские оккупанты имели успех в Донецкой области. Об этом ночью на 12 августа сообщили аналитики DeepState.

ВС РФ продвинулись вблизи Пантелеймоновки, в Пивничном, Нью-Йорке и его окрестностях.

Нью-Йорк, Пивничное, Пантелеймоновка, продвижение врага, Торецкое направление, Донецкая область, карта DeepState, карта боевых действий Fullscreen
Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий
Фото: DeepState

Что говорят в ВСУ?

В свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что при поддержке авиации российские войска четыре раза пытались "вклиниться" в оборону на Торецком направлении. Бои шли в районе Зализного, Дружбы и Нью-Йорка. По состоянию 22:18 11 августа две атаки были отбиты, еще две — еще продолжались.

На Харьковском направлении ВС РФ осуществили три атаки вблизи Волчанска и Тихого, две из них были отбиты и еще одна продолжалась. На Купянском направлении врага отбивали в районе Песчаного, Берестового и на пути к Глушковке. Три атаки были безрезультатными, еще одно боестолкновение продолжалось.

На Лиманском направлении оккупанты совершили 12 атак, пытаясь продвинуться к Макеевке, Невскому, Новосадовому и в Серебрянском лесу. По состоянию на поздний вечер происходило три боестолкновения.

На Северском направлении отбивали шесть атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, в трех местах продолжались бои. На Краматорском направлении количество боестолкновений насчитывало пять. Четыре атаки в районе Часового Яра, Клещиевки и Ивановского были отбиты, вблизи Часового Яра шли бои.

Лидером по количеству вражеских атак стало Покровское направление, на котором за сутки состоялось 30 атак. Вражеские силы пытались наступать в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. По состоянию на вечер продолжалось девять боев. Враг понес потери в личном составе — предварительно более 250 ликвидированными и ранеными — и технике.

На Кураховском направлении насчитали две атаки ВС РФ, они пытались продвинуться в районе Константиновки. Одна атака была отбита, другая еще продолжалась. На Времовском направлении враг атаковал в направлении Водяного.

На Ореховском направлении российские войска совершили две безрезультатные атаки вблизи Малой Токмачки. Еще две атаки были отбиты на Приднепровском направлении.

Напомним, в The Sunday Times информировали, что ракетный удар ночью на 11 августа может быть лишь началом целой волны обстрелов ВС РФ. Предполагается, что атаки станут ответом России на прорыв украинских войск в Курской области.

В Financial Times сообщали, что Кремль направил в Курскую область дополнительные подразделения, но остановить ВСУ это подкрепление не помогло.