Бои в Курской области: аналитик объяснил, почему ВС РФ не оттягивают резервы с Донбасса

Соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что ВС РФ скорее оттянут свои силы из южных регионов, чем из восточных. Риски потери позиций в районах Покровска и Торецка слишком велики, чтобы россияне позволили себе оттуда вывести войска.

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Вооруженные силы Российской Федерации пока не оттягивают свои резервы с востока Украины с целью переброски их в Курскую область. Об этом сказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье, 11 августа.

Речь идет о таких направлениях, как Покровск, Торецк, Угледар и Купянск. Погорелый отметил, что даже если россияне решат перебросить свои войска из района Покровска, это вряд ли сильно повлияет на ситуацию, ведь численность вражеских войск в этом регионе остается значительной.

По его словам, ресурсов для полного уничтожения оккупантов не хватает.

Аналитик также выразил сомнения относительно того, что россияне будут отказываться от этих направлений. По его мнению, они скорее оттянут войска из южных регионов.

"Сомневаюсь, что они откажутся именно от этого направления, когда у них есть такие колоссальные возможности, они скорее оттянут с юга и "забьют" на реализацию срезания Роботинского выступа. Оно тактически, стратегически абсолютно никак не обосновано, и не дает им какого-то преимущества. Поэтому я уверен, что они готовы оттуда вытянуть какие-то силы, но точно не из Донецка, то есть Покровска и Торецка, потому что слишком большие риски", — пояснил Погорелый.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 сообщал о 65 боевых столкновениях в сутки. Горячее всего — на Покровском и Лиманском направлениях.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении. Российские оккупационные войска совершили 26 попыток потеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

Напомним, 11 августа партизанское движение "АТЕШ" сообщило о переброске военных 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, которые должны были усилить Покровское направление, в Курскую область.

9 августа офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий заявил об уменьшении "мясных пехотных штурмов" россиян на Покровском и Кураховском направлениях после начала боевых действий в Курской области.