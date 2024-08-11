Россия перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление, — "АТЕШ" (фото)

Партизаны зафиксировали перемещение 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области. Ранее военных 810-й ОБрМП туда перебросили из Херсонского направления.

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Российская Федерация перебрасывает военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты в Курскую область. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в воскресенье, 11 августа.

Один из агентов движения сопротивления зафиксировал перемещение 10 грузовиков КАМАЗ с личным составом на территории временно оккупированной Донецкой области. После проведенной разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что оно направлялось к месту дислокации для защиты Курска.

Переброска военных 810-й ОБрМП РФ в Курскую область Фото: АТЕШ / Telegram

По информации "АТЕШ", российские войска вынуждены перебрасывать подразделения с важных направлений, чтобы закрыть пробелы в обороноспособности. Это свидетельствует о проблемах в российской обороне, которые обостряются.

Партизаны отметили, что недавно 810-ю бригаду уже перебрасывали с Херсонского направления на Покровское для усиления обороны.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области уже шестой день продолжаются боевые действия. 11 августа ряд Telegram-каналов сообщили, что ВСУ подняли украинский флаг в селе Гуево в Суджанском районе.

Болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев заявил, что прорыв границы в Курской области стал неожиданностью для Кремля. Он считает, что эта ситуация существенно скажется на российских спецслужбах и олигархах.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что в боях в Курской области участвуют подразделения, состоящие из бывших осужденных.