Замаячил сине-желтый флаг: ВСУ захватили еще одно село в Курской области, — соцсети (карта, видео)

В селе Гуево Курской области Силы обороны сняли вражеский флаг и на его место повесили сине-желтый. Однако официального подтверждения от Минобороны не поступало.

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В Курской области (Российская Федерация) взвился еще один сине-желтый флаг. Соответствующее видео опубликовало зарубежное представительство Telegram-канала Supernova+ "Exilenova+" утром 11 августа.

В частности, украинские военные вывесили сине-желтый флаг в населенном пункте Гуево Курской области.

Координаты — 51.09406, 35.26194

Гуево на карте

На опубликованном видео видно, как боец Сил обороны потоптался по вражескому флагу, после чего пришел другой военный, в руках он держал украинский флаг. Военнослужащему помочь забраться на здание, в результате тот смог вывесить сине-желтый флаг.

Напомним, 10 августа украинский офицер с позывным "Алекс" заявил, что в боевых действиях на территории Курской области участвуют подразделения, которые состоят из бывших осужденных. По его словам, военнослужащие выполняют поставленные задачи без замечаний, тогда как моральный дух у них на очень высоком уровне.

В тот же день добровольцы подразделения Легион "Свобода России" сообщили, что в Курской области украинские бойцы не будут повторять сценарии обращения с мирными жителями, как оккупанты во время наступления в Киевской области в 2022 году. Также они призвали отправлять информацию о местах расположения подразделений оккупантов, передвижения их техники.