Замайорів синьо-жовтий стяг: ЗСУ захопили ще одне село на Курщині, — соцмережі (карта, відео)

У селі Гуєво Курської області Сили оборони зняли ворожий прапор та на його місце почепили синьо-жовтий. Проте офіційного підтверждення від Міноборони не надходило.

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У Курській області (Російська Федерація) замайорів ще один синьо-жовтий прапор. Відповідне відео опублікувало зарубіжне представництво Telegram-каналу Supernova+ "Exilenova+" вранці 11 серпня.

Зокрема, українські військові вивісили синьо-жовтий прапор у населеному пункті Гуєво Курської області.

Координати — 51.09406, 35.26194

Гуєво на карті

На опублікованому відео видно, як боєць Сил оборони потоптався по ворожому прапору, після чого прийшов інший військовий, у руках він тримав український прапор. Військовослужбовцю допомогти забратися на будівлю, в результаті той зміг вивісити синьо-жовтий стяг.

Нагадаємо, 10 серпня український офіцер із позивним "Алекс" заявив, що в бойових діях на території Курської області беруть участь підрозділи, які складаються з колишніх засуджених. За його словами, військовослужбовці виконують поставлені завдання без зауважень, тоді як моральний дух у них на дуже високому рівні.

Того ж дня добровольці підрозділу Легіон "Свобода Росії" повідомили, що в Курській області українські бійці не повторюватимуть сценарії поводження з мирними жителями, як окупанти під час наступу на Київщині у 2022 році. Також вони закликали відправляти інформацію про місця розташування підрозділів окупантів, пересування їхньої техніки.