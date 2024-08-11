Початок війни у РФ: як ЗСУ вдалося прорвати кордон та чим ризикує Зеленський, - ЗМІ (карта)

На території Курської області у РФ українські військові використовують техніку НАТО. Якби Київ заздалегідь попросив дозволу в Заходу, то не отримав би його, вважає журналіст.

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Минулого тижня Сили оборони прорвати кордон з Курською областю (РФ), що Москву застало зненацька. Проте цей план президента України Володимира Зеленського є "ризикованим". Про це повідомляє The Sunday Times.

"Це, безперечно, сміливо: Москва не бачила жодного метра її власної території, захопленої кимось із 1941 року. Зображення, які виходять із Курська, шокують російську громадськість, і Кремлю може бути важко впоратися з ефектом", — йдеться у повідомленні.

Для атак на території РФ Україна використовує наземне обладнання НАТО. Медіа вважає, що якби Київ заздалегідь попросив дозволу Заходу про те, то не отримав би його. Тому бійці все одно пішли вперед.

"І цей план ризикований, оскільки Москва не має іншого вибору, окрім як зробити все можливе, щоб придушити це вторгнення", — зауважив журналіст.

Українське керівництво доводитиме свою політичну позицію Москви та решті світу, сподіваючись, що атака призведе до відведення російських сил з інших ділянок фронту. Журналіст наголосив, що як максимум ЗСУ можуть розширити свої дії до захоплення АЕС в Курській області.

"Поки що є ознаки того, що Київ налаштований серйозно. Це не рейд легкої піхоти — увійти, посилити, повернутися додому протягом 72 годин. Сили, які бачать у кишені, свідчать про те, що значні підрозділи 22-ї та 88-ї механізованих бригад України та її 80-ї десантно-штурмової бригади знаходяться на російському боці кордону разом із підрозділами інших бригад", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, може йтися про особовий склад у кількості від 6 до 10 тисяч військових. Перед початком операції українські РЕБи засліпили оборону кордону РФ та знешкодили ворожі БПЛА. Крім цього, під час прориву кордону Сили оборони використовували:

американські ББМ Stryker;

німецькі ББМ Marder;

американські M2 Bradley, які проникли на територію РФ з великою кількістю інженерних машин (з технікою, яка розміновує, РСЗВ HIMARS, далекобійними мінометами та наземними підрозділами ППО).

Ситуація на Курщині

У ЗМІ зауважили, що північне угрупування РФ вздовж кордону складано близько 50 тисяч осіб, проте більшість з них було зосереджено в напрямку Бєлгорода, аби посилити наступ на Вовчанськ.

До суботи, 10 серпня, бої на східній стороні кишені ЗСУ в Курській області були запеклими, ворожа авіація виконувала дуже небезпечні бойові вильоти.

"Все ще насолоджуючись перевагою несподіванки, що межує з подивом, українські сили, здається, виграли перші раунди цієї битви", — наголосив журналіст.

У виданні вважають, що подальше вторгнення Сил оборони на території РФ буде нестерпним для Володимира Путіна. Тоді як Київ нібито "готовий ризикнути цінними солдатами та технікою", аби "зробити тут якусь стійку". Журналіст переконаний, що нібито ця атака не зможе переломити війну, проте військовий успіх вимірюватиметься тим, наскільки дорого українці змусять росіян заплатити за відновлення їхньої території. Зокрема, якщо боротьба буде довгою, а ціна високою, то українці відчують "непропорційну вигоду деінде".

А політичний успіх залежатиме від того, як це зіграє на психології Москви, чи оточення Путіна піддасться справжнім сумнівам щодо того, чи війна дійсно варта того, аби її ціна постійно зростала.

Нагадаємо, 10 серпня у росЗМІ повідомили, що на Курській АЕС вирішили, що вимкнуть станцію, якщо українські бійці її захоплять. Наразі станцію охороняють ЗС РФ.

Того ж дня експертка НАТО Стефані Бабст розповіла, що дії Сил оборони на Курщині є раптовими та добре спланованими. Так, вона виокремила пʼять цілей Сил оборони у РФ.