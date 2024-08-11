Росія перекидає під Курськ військових, які мали посилити Покровський напрямок, — "АТЕШ" (фото)

Партизани зафіксували переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області. Раніше військових 810-ї ОБрМП туди перекинули з Херсонського напрямку.

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Російська Федерація перекидає військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти до Курської області. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у неділю, 11 серпня.

Один з агентів руху опору зафіксував переміщення 10 вантажівок КАМАЗ з особовим складом на території тимчасово окупованої Донецької області. Після проведеної розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ та з'ясувати, що він прямував до місця дислокації для захисту Курська.

Перекидання військових 810-ї ОБрМП РФ у Курську область Фото: АТЕШ / Telegram

За інформацією "АТЕШ", російські війська змушені перекидати підрозділи з важливих напрямків, щоб закрити прогалини в обороноздатності. Це свідчить про проблеми у російській обороні, які загострюються.

Партизани зазначили, що нещодавно 810-ту бригаду вже перекидали з Херсонського напрямку на Покровський для посилення оборони.

Бої в Курській області

Нагадємо, у Курській області вже шостий день тривають бойові дії. 11 серпня низка Telegram-каналів повідомили, що ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво в Суджанському районі.

Болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв заявив, що прорив кордону у Курській області став несподіванкою для Кремля. Він вважає, що ця ситуація суттєво позначиться на російських спецслужбах та олігархах.

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" повідомив, що у боях у Курській області беруть участь підрозділи, що складаються з колишніх засуджених.