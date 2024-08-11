Росія перекидає під Курськ військових, які мали посилити Покровський напрямок, — "АТЕШ" (фото)
Партизани зафіксували переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області. Раніше військових 810-ї ОБрМП туди перекинули з Херсонського напрямку.
Російська Федерація перекидає військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти до Курської області. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у неділю, 11 серпня.
Один з агентів руху опору зафіксував переміщення 10 вантажівок КАМАЗ з особовим складом на території тимчасово окупованої Донецької області. Після проведеної розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ та з'ясувати, що він прямував до місця дислокації для захисту Курська.
За інформацією "АТЕШ", російські війська змушені перекидати підрозділи з важливих напрямків, щоб закрити прогалини в обороноздатності. Це свідчить про проблеми у російській обороні, які загострюються.
Партизани зазначили, що нещодавно 810-ту бригаду вже перекидали з Херсонського напрямку на Покровський для посилення оборони.
Бої в Курській області
Нагадємо, у Курській області вже шостий день тривають бойові дії. 11 серпня низка Telegram-каналів повідомили, що ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво в Суджанському районі.
Болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв заявив, що прорив кордону у Курській області став несподіванкою для Кремля. Він вважає, що ця ситуація суттєво позначиться на російських спецслужбах та олігархах.
Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" повідомив, що у боях у Курській області беруть участь підрозділи, що складаються з колишніх засуджених.