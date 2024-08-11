Прорив у Курській області: операція ЗСУ стала несподіванкою для Кремля, — Грозєв (відео)

За словами болгарського журналіста, керівництво РФ спробує залучити бойовиків ПВК "Вагнер" у купіруванні прориву ЗСУ в Курській області, що зумовлено гострою нестачею боєздатних підрозділів РФ на своїй території.

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Прорив Збройних сил України в Курській області виявився абсолютною несподіванкою для Москви. А сама операція, крім ваги в можливих майбутніх переговорах, серйозно позначиться на російських спецслужбах і олігархах. Такі оцінки діям ЗСУ на території РФ озвучив болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв в інтерв'ю "Суспільне".

Журналіст насамперед відзначив організацію наступальної операції ЗСУ, яка стала несподіванкою і для союзників України.

"Виявляється, що український Генштаб готував цю операцію, не узгоджуючи її, — і це було зроблено навмисно, — навіть із західними партнерами, щоб не було витоку. Вони були здивовані масштабом і тривалою підготовкою цієї контратаки на території Росії", — сказав Грозєв.

За його словами, в оточенні президента Путіна з'ясовували, як просування армії РФ в Україні вплине на можливі переговори з майбутнім керівництвом Сполучених Штатів, оскільки важливо мати уявлення про ті межі, які влаштовують Кремль, щоб почати діалог з американським президентом про закінчення війни.

Тепер же після прориву в Курській області початкові плани керівництва РФ про подібні переговори втрачають сенс, тому ситуація, що склалася, має величезний дестабілізаційний вплив на Кремль.

"Найближчими днями, якщо українська армія залишиться на цих позиціях або ж продовжать рух, то ми побачимо дедалі більше й більше хаосу і втрати концентрації взагалі в стратегії Росії", — зазначив журналіст.

ПВК "Вагнер" у Курській області

Грозєв також прокоментував інформацію про нібито повернення найманців ПВК "Вагнер" з Африки в Росію для купірування загрози подальшого просування ЗСУ в Курській області. Грозєв вважає, що ці відомості виявилися психологічною дезінформацією з російського боку з метою показати хоч якусь відповідь на раптовий прорив українських сил. При цьому в самому ПВК пізніше спростували цю інформацію.

Однак такі спроби з боку Кремля звісно ж будуть. Грозєв підкреслив, що це зумовлено гострою нестачею боєздатних підрозділів РФ на території Росії, оскільки вони майже всі залучені на українському фронті.

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Водночас і операція в Малі, і прорив кордону РФ свідчать про плани Головного управління розвідки України створити багатополярний фронт, щоб Росія не змогла утримати свої позиції на жодній з його ділянок.

"Тому те, що їм доводиться повертати людей з Африки означає, що для них створюється хаос, і втрата довіри до них, як до партнерів диктаторів Африки", — додав Грозєв.

Христо Грозєв про ситуацію в Курській області (дивитися з 01:04)

Нагадаємо, 11 серпня в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що в населеному пункті Гуєво Курської області РФ замайорів синьо-жовтий прапор. На опублікованих кадрах бійці ЗСУ поставили прапор на одній із будівель селища.