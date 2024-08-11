Прорыв в Курской области: операция ВСУ стала неожиданностью для Кремля, — Грозев (видео)

По словам болгарского журналиста, руководство РФ попытается задействовать боевиков ЧВК "Вагнер" в купировании прорыва ВСУ в Курской области, что обусловлено острой нехваткой боеспособных подразделений РФ на своей территории.

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Прорыв Вооруженных сил Украины в Курской области оказалось абсолютной неожиданностью для Москвы. А сама операция, помимо веса в возможных будущих переговорах, серьезным образом отразится на российских спецслужбах и олигархах. Такие оценки действиям ВСУ на территории РФ озвучил болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев в интервью "Суспільне".

Журналист прежде всего отметил организацию наступательной операции ВСУ, которая стала неожиданностью и для союзников Украины.

"Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию не согласовывая ее, — и это было сделано специально, — даже с западными партнерами, чтобы не было утечки. Они были удивлены масштабом и длительной подготовкой этой контратаки на территории России", — сказал Грозев.

По его словам, в окружении президента Путина выясняли, как продвижение армии РФ в Украине повлияет на возможные переговоры с будущим руководством Соединенных Штатов, поскольку важно иметь представления о тех границах, которые устраивают Кремль, чтобы начать диалог с американским президентом об окончании войны.

Теперь же после прорыва в Курской области первоначальные планы руководства РФ о подобных переговорах теряют смысл, поэтому сложившаяся ситуация имеет огромное дестабилизационное влияние на Кремль.

"В ближайшие дни, если украинская армия останется на этих позициях или же продолжат движение, то мы увидим все больше и больше хаоса и потери концентрации вообще в стратегии России", — отметил журналист.

ЧВК "Вагнер" в Курской области

Грозев также прокомментировал информацию о якобы возвращении наемников ЧВК "Вагнер" из Африки в Россию для купирования угрозы дальнейшего продвижения ВСУ в Курской области. Грозев считает, что эти сведения оказались психологической дезинформацией с российской стороны с целью показать хоть какой-то ответ на внезапный прорыв украинских сил. При этом в самом ЧВК позже опровергли эту информацию.

Однако такие попытки со стороны Кремля конечно же будут. Грозев подчеркнул, что это обусловлено острой нехваткой боеспособных подразделений РФ на территории России, так как они почти все задействованы на украинском фронте.

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Вместе с тем и операция в Мали, и прорыв границы РФ говорят о планах Главного управления разведки Украины создать многополярный фронт, чтобы Россия не смогла удержать свои позиции ни на одном из его участков.

"Поэтому то, что им приходится возвращать людей из Африки означает, что для них создается хаос, и потеря доверия к ним, как к партнерам диктаторов Африки", — добавил Грозев.

Христо Грозев о ситуации в Курской области (смотреть с 01:04)

Напомним, 11 августа в социальных сетях появилась информация о том, что в населенном пункте Гуево Курской области РФ взвился сине-желтый флаг. На опубликованных кадрах бойцы ВСУ водрузили флаг на одном из зданий поселка.