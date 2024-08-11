Наступление ВСУ в Курской области: "военкоры" РФ критикуют Минобороны за системные ошибки

В российском инфополе возмущены повторяющимися ошибками военного руководства ВС РФ, которые приводят к большим потерям в живой силе и технике. Также "военкоры" недовольны отсутствием реакции Кремля на удары американским оружием по территории РФ.

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В Курской области РФ продолжается наступательная операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на оптимистичные заявления военного руководства РФ, некоторые российские блогеры и военные корреспонденты говорят о кризисе в приграничных районах Курской области. Фокус собрал сведения о том, как в тумане войны описывают события в регионе различные источники.

По состоянию на 10 августа на нескольких направлениях Курской области продолжались упорные бои. В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские силы "продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию". Военное ведомство противника говорит о стягивании в места боевых действий резервов, в частности, были подтянуты подразделения группировки Север.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. А в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки якобы пресекались попытки прорыва мобильных групп украинских сил вглубь территории РФ.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, россиянам пришлось отражать также удары украинских ракет и беспилотников, причем не только над Курской области, а и в других приграничных регионах РФ.

Комментарии "военкоров"

Между тем некоторые российские военкоры и блогеры говорят о системных ошибках Вооруженных сил РФ на данном направлении. В частности, говорится о сложившейся аналогичной ситуации по типу операции в Харьковской области 2022 года, когда украинским войскам благодаря высокой мобильности и внезапности удалось освободить значительную территорию от оккупантов.

В частности отмечалось, что для предотвращения прорыва границы российскому командованию необходимо было:

заранее насытить фронт различными средствами разведки, которые будут устойчивы к системам РЭБ и проводным многодиапазонным камерам;

установить на все объекты и технику на линии обороны средства РЭБ, а также наладить устойчивую систему связи;

создать эшелонированную систему обороны, минных заграждений и укреплений.

Также росвоенкоры критикуют власти за то, что во время не был введен режим так называемого КТО (контртеррористической операции), который должен быть объявлен не только в Курской, но и в других областях, граничащих с Украиной.

Отдельно в инфополе противника пронеслась буря возмущений по поводу уничтоженной колонны бронетехники ВС РФ в районе Рыльского, где украинские силы нанесли удар системами HIMARS. В частности Юрий Котенок в своем канале написал, что операция ВСУ на Курском направлении очень хорошо подготовлена, а действия украинских сил выглядят эффективно.

"Выстраиваться колоннами продолжаем. Значит, сколько будем продолжать, столько будем получать…", — пишет он.

В свою очередь так называемый министр информации "ДНР" Даниил Безсонов в эфире пропагандистского шоу "60 минут" эмоционально высказался о потере живой силы и техники РФ возле Рыльского. Он также пожаловался что Силы обороны перебрасывают дополнительные силы в Курскую область, где обстановка остается "напряженной". При этом он вспомнил цитату нового министра обороны РФ Андрея Белоусова о том, что "можно ошибаться — врать нельзя".

"Но можно ли совершать одни и те же ошибки изо дня в день, из года в год? Допустим, пользоваться "whatsapp" на передовой, строится и двигаться в колоннах в зоне поражения огневыми средствами противника. Это что, ошибка генерального штаба или министра обороны?" — рассказал Безсонов.

Он также возмутился тем, что американское оружие уже в открытую используется украинскими войсками на территории России, а ответной реакции со стороны руководства РФ до сих пор нет.

Любопытную информацию обнародовал пропагандистский канал Readovka сообщил о том, что на территории Курской области на стороне ВСУ якобы действуют польские наемники, которые "в упор расстреливали мирные дома". Ведущие канала сослались на рассказы местных жителей, которые сообщали о "хаотичной стрельбе" по домам и магазинам населенных пунктов Рыльского и Глушковского районов.

"Ну ехали, и один направил на меня дуло. Он похохотал, потому что, если бы он хотел выстрелить, он бы выстрелил. Пока он проехал, я слиняла", — цитируют пропагандисты жительницу Гапоново.

Информация украинской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска вытесняют противника на его же территорию.

"Сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский — по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают", — сказал глава государства.

Отметим, что информация о ходе боевых действий в Курской области не появляется в официальных сводках Сил обороны и Генштаба ВСУ. На опубликованных картах ресурса Deep State данная территория выглядит как "серая зона".

Однако по инсайдерской информации в ночь на 11 августа украинские ДРГ сумели зайти на несколько десятков километров вглубь российской территории в Беловском районе. Об этом написали Z-паблики, которые позже сами и опровергли эту информацию.

Вместе с тем граница фронта проходит вдоль таких населенных пунктов как Суджа, Казачья Локня, Лебедевка, Зеленый Шлях, Нижний Клин и Дарьино.

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Напомним, по информации аналитиков ISW, Вооруженные силы РФ в Курской области, чтобы противостоять наступлению украинских войск, полагаются на срочников. Военное руководство РФ считает, что их достаточно, чтобы противодействовать ВСУ.